50 aastat tagasi

Ei saa öelda, et meie kodulinn Rakvere õhtuti eriti neeoontuledes säraks. Tapa kaubandusrahvas on selles suhtes näiteks hoopis ettevõtlikum olnud. Pangamaja katusele laskis Rakvere RTK Liidu universaalkauplus ETKVL-i Reklaamikombinaadi meestel suured neoonkirjad panna. See läks maksma ligi 3000 rubla. Loodetakse, et kallis reklaam ennast ka tasub.