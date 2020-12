Teise koroonaosakonna avamine kärbib plaanilist ravitegevust

Rakvere haiglas on koroonaosakond 14 tavavoodi- ja nelja intensiivravikohaga. Praeguses olukorras pole see piisav ja nii plaanib haigla avada teise, üheksa voodikohaga koroonaosakonna. Sellega kaasneb omakorda vajadus piirata plaanilist ravitegevust. Töötajate puudus on praegu üks suurimatest probleemidest, mis haiglat kummitab.