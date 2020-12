Kolmapäeval tuleb kuni viis kraadi sooja

Öösel on pilves ilm, sajab lund, lörtsi ja vihma. Paiguti on jäidet. Puhub kagu- ja idatuul 4-9, puhanguti kuni 14, rannikul 9-14, puhanguti kuni 18 m/s, pärast keskööd pöördub tuul lõunasse ja edelasse ning tugevneb Lääne-Eesti rannikualadel puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja idatuul 6-11, puhanguti kuni 15 m/s, vastu hommikut pöördub tuul lõunasse. Laine kõrgus on jäävabas osas 0,7-1,5 meetrit. Sajab lund ja lörtsi, hommikul lörtsi ja vihma. Nähtavus on mõõdukas või halb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +1 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, pärastlõunal on sadu harvem. Puhub valdavalt lõunatuul 4-9, puhanguti 13, rannikul 8-13, puhanguti kuni 17, saartel kuni 20 m/s, pärastlõunal nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi.