Ainult üks küsimus ⟩ Kas Eesti jõuab Lätile ja Leedule järele?

"Terviseamet ja kõik teised asutused väga pingutavad selle nimel, et me ei jõuaks järele. Aga kahjuks puudutab see teema kahte poolt. Siin aitab väga palju kaasa Eesti rahvas. Et me ei jõuaks järele, selleks on ka sealtpoolt tuge vaja. Kõiki neid soovitusi ja korraldusi, mis on vabariigi valitsus ja terviseamet andnud, tuleks järgida. Siis oleks meil lootust. Muidu võivad numbrid minna väga suureks," vastas Muusikus.