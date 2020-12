Koroona Tapa Põllu Kodus: haigestunud on 23 elanikku ja üks töötaja

Kolmandal advendil selgus, et Tapa Põllu Kodu elanik oli olnud lähikontaktis koroonaviirusega nakatunud inimesega.

Aktsiaseltsi Hoolekandeteenused Viru piirkonna juht Monika Feofanova rääkis, et Põllu Kodus on alates kevadest tavapärane, et iga päev mõõdetakse klientide kehatemperatuuri ja jälgitakse nende enesetunnet.

Üsna pea selgus, et lähikontaktis olnu korterinaabritel on pisike palavik.

"Konsulteerisime terviseametiga ja otsustasime, et testid tehakse ühele nii-öelda perele, kes korteris elab, ja samuti töötajatele, kes suhtlevad kõigi sealsete inimestega," ütles Feofanova.

Osa testide positiivsed tulemused viisid testima kõik hooldusasutuse elanikud ja töötajad.

​Tapa Põllu Kodus elab 30 inimest, neist 23 on andnud positiivse koroonaproovi, kuuest töötajast on haigestunud üks.

Kaks inimest vajavad haiglaravi. Üks neist on 50. ja teine 60. eluaastates. Neil on kõrge palavik, aga seisund stabiilne.

Monika Feofanova rääkis, et kuna Põllu Kodu elanikud käivad mitmes ettevõttes tööl, informeerisid nad kohe tööandjaid. "Kinni läks ka Tapa töökeskus. Kõik on operatiivselt korraldatud," lausus Feofanova.

Piirkonnajuht rääkis, et kuna tema hallata on ka Ida-Virumaa piirkond, on tuleproov juba olnud.

"Terviseamet määras meile ka kaks inimest, kellega võime iga päev suhelda, meil on juhised, meie ettevõttel on välja töötatud kriisiplaan, olemas on isikukaitsevahendid," ütles Feofanova.

Põllu Kodule on abi pakkunud Tapa vallavanem Riho Tell. Iga päev on kohapeal meditsiinibrigaad.

"Elanikud saavad olukorrast aru, töötajatele oleme teinud paindliku graafiku. Tundub, et kõik on hästi," rääkis Feofanova.

Aktsiaseltsil Hoolekandeteenused on Tapal kaks üksust psüühiliste erivajadustega inimestele. Tapa Kodu, hoolekandeküla kuue peremajaga, asub Loode tänaval, lisaks on kesklinna lähedal Põllu Kodu, kus elavad sellised kliendid, kes paremini toime tulevad.

Koos Põllu Koduga on Tapa vallas kaks hoolekandeasutuse kollet. Jõuluajal selgus, et koroonaviirus on halastamatult tabanud ka vallas asuvat Imastu hooldekodu, kus on haigestunud peaaegu kõik elanikud. COVID-19 on tuvastatud 81-l hooldekodu kliendil 85-st.