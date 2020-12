50 aastat tagasi

Rakvere RTKL-i tarbijate kooperatiivide kauplused on uusaastapühadel avatud järgmiselt: 1. jaanuaril on avatud toiduainete valvekauplused, 2. jaanuaril kõik kauplused, 3. ja 4. jaanuaril on kõik kauplused suletud (v. a. toiduainete valvekauplused), 5. jaanuaril on kauplused avatud tavalise graafiku järgi.