Suurima elevuse osaliseks said AS Pihlaka tordid eelmisel aastal, kui eratellija 100 vikerkaarevärvides šefiiritordiga peaminister Jüri Ratast superministeeriumi ees üllatas. AS Pihlaka oli aktsiooni puhul kõigest tellimuse täitja, kes arvestab kõigi oma klientide soove tootmisest tulenevate võimaluste piires.

FOTO: Tairo Lutter