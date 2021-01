Maanteeamet ja ilmajaam rõhutavad, et teed on libedad

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Mandril sajab mitmel pool lund ja lörtsi, tihedam on sadu Põhja-Eestis. Puhub läänekaaretuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3. Teedel on libedust.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab veidi lund ja lörtsi, saarte rannikul ka vihma, pärastlõunal sajutõenäosus väheneb. Puhub läänekaaretuul 3-8 m/s. Õhtu poole tuul nõrgeneb ning pöördub alates saartest põhja. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi. Teedel on libedust.

Peipsi järvel puhub lääne- ja edelatuul 3-7 m/s. Lainekõrgus jäävabas osas on 0,3-0,6 meetrit. Kohati sajab veidi lund, pärastlõunal sajutõenäosus väheneb. Nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur 0 kuni -1 kraadi.

Maanteeamet hoiatab: pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel kuivad või soolaniisked, Põhja-, Kesk- ja Kagu-Eestis paiguti kaetud lume- või lörtsikihiga. Lääne- ja Ida-Virumaal on Tallinna-Narva maanteel maha sadanud lume tõttu keerulised teeolud ja teel liiklemine raskendatud.