Madalrõhu serv toob pühapäevaks lume- ja lörtsisadu

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Mandril sajab mitmel pool lund ja lörtsi, tihedam on sadu Põhja-Eestis. Puhub läänekaaretuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3. Teedel on libedust.