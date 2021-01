Tuntud lastelaulus on salmid - söö, vissike, söö, on ju uusaasta öö - ning - jäägu see leivakäär teile, uted ja jäär. Kas laulu sõnum täna ka paika peab ning kuidas hobune paugutamise üle elab, uurisin oma eelmisel aastal avaldatud lugude kangelastelt.