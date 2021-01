Fotod: lumi pakub rõõmu silmale ja hingele

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab veidi lund ja lörtsi, saarte rannikul ka vihma, pärastlõunal sajutõenäosus väheneb. Puhub läänekaaretuul 3-8, saartel ja rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhtu poole tuul nõrgeneb ning pöördub alates saartest põhja. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, Lääne-Eesti rannikualadel kuni +2 kraadi. Teedel on libedust.