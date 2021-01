Esmaspäev toob paiguti kuni kümme külmakraadi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva valdavalt pilves ilm ja kohati sajab lund. Hommikul võib paiguti udu tekkida. Puhub läänekaaretuul 3-8, saartel põhjakaaretuul kuni 11 m/s. Pärast keskööd on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Külma on 1-7, Ida-Eestis hommikul kohati kuni 10 kraadi.