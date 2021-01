50 aastat tagasi

Kirovi kalurikolhoosi koorekomme “Lehmake” hakatakse valmistama Rakvere Leivakombinaadi Kunda tsehhis. Vana aasta lõpul jõuti nii kaugele, et paar proovipartiid koorekomme ka juba valmis sai. Erilisi seadmeid “Lehmakese” valmistamiseks vaja ei lähe. Retseptuur on küll lihtne, kuid kapriisne ja nõuab suurt hoolikust. Praegu on häda selles, et pole päris sobivaid keedukatlaid.