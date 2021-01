Virumaa Muuseumidel on nüüd elektrooniline giid

Kaik nimetas, et koroona ajal, mil grupikülastused on piiratud on elektrooniline giid hea lahendus. Elektroonilise giidi peamisteks märksõnadeks on innovaatilisus, kasutajasõbralikkus ning lihtsus nii külastaja kui ka muuseumitöötaja seisukohalt. Loodav lahendus ei eelda eraldi tehniliste seadmete soetamist või allalaadimist, vaid külastaja kasutab elektroonilist giidi QR-koodi abil enda telefonis või tahvelarvutis.