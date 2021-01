50 aastat tagasi

Suusatalv on käes. See murdis sisse ka rajooni noorte suusatajate näärivaheaega. Rakkesse suusa­laagrisse kutsuti ühtekokku 75 paremat noort suusatajat rajooni suurematest koolidest – Rakvere I Keskkoolist, Rakvere Internaatkoolist, Kadrina ja Rakke keskkoolist, Võsult, Roelast ja Muugast. Noortel on kaks korda päevas suusa­treeningud. Vaheaeg kaob seltsis lõbusalt.