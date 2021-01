Haljalas peab koerte hoiukodu Britt Purdelo ja Saksi külas on hoiukodu Rõõmus Saba, mille perenaine on Hiie Nõmmela.

Mõlemad naised räägivad, et peamiselt tuuakse hoiukoju koeri reisile minemise pärast, aga põhjused võivad olla väga erinevad. Vahel on tegu töölähetusega või tehakse kodus remonti, esineb ka delikaatseid põhjuseid, nagu pereliikme haigestumine, lahutusprotsess, mille käigus alles selgub koera saatus. Sagedamini on põhjused siiski rõõmu valmistavad ning koer on hoidu toodud ka pulmade ajaks või perenaise sünnitama mineku tõttu.