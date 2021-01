"Praegu on see aeg, kus tavatingimustes treeniksime kuskil soojal maal," räägib Haljalast pärit Ivar Vainola. Hooaeg on kohe algamas, esimesed võistlused stardivad juba veebruaris-märtsis, kuid nende toimumine on koroonakriisi tõttu hetkel küsimärgi all. Eesseisva hooaja kaalukaim sündmus on sel aastal Horvaatias toimuvad Euroopa meistrivõistlused, kus on üleval ka kaks olümpiapiletit Tokyo mängudele. Lisaks on tulemas ka juuniorite MM Peruus, kuhu minemas ka laagris treeniv Peeter Jürisson, kes veel viimast aastat juunioride vanuserühmas.