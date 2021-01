Juhtkiri: “Siniverelise” südametunnistus

Kõik meie igapäevaelu pärssivad piirangud on praegu kehtestatud hirmus, et kui koroonahaigete hulk kasvab üle kriitilise piiri, kukub Eesti riigi meditsiinisüsteem kokku. Piiranguid ei ole tehtud mitte põhjendusel, et COVID-19 on kohutav surmahaigus, vaid selleks, et meie haiglad peaksid vastu. Meditsiinisüsteemi vastupidamine sõltub aga just personalist, mitte voodikohtadest. Voodeid mahub haiglatesse veel, aga kes on need inimesed, kes voodis lamajaid ravivad, põetavad, kui haiglatöötajad haigestuvad ning eneseisolatsiooni jäävad, ja mis veel hullem, ise haiglavoodis lõpetavad.