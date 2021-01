"Kindlalt saan ma rääkida vaid enda kogemusest, aga kolleegidelt haiglas olen kuulnud, et paljud meedikud, sealhulgas ka operatsioonitoas töötavad meedikud, pole Rakvere haiglas veel vaktsiini saanud," kõneles Pruler-Ild. "Nad olid ausalt öeldes hämmingus, kui haiglas hakkas levima kuuldus, et nõukogu liikmed on juba vaktsineeritud. Täna loen lehte ja selgub, et ongi nii!"