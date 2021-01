10 ja 50 aastat tagasi

Talvine koolivaheaeg oli kooliõpilastele sisukas ja kasulik. Tänu headele ilmadele suusatati ja kelgutati kas või hommikust õhtuni, loeti huvitavaid raamatuid, käidi kinos ja teatris, võeti osa võistlustest ja kokkutulekutest. Ligi 100 rajooni parimat suuskurit viibis suusalaagris ja võistlustel, ka kergejõustiklased ning pallimängijad ei katkestanud tegevust. Täit rõõmu talvisest vaheajast said tunda need lapsed, kelle tunnistusel polnud I poolaasta lõpul halbu hindeid. Heade tulemuste saavutamiseks on vaja koostada õige päevarežiim ja sellest täpselt kinni pidada. Siis jääb kõigil noortel ka küllaldaselt vaba aega, et jõuvarusid täiendada. Eriti oluline on, et iga õpilane veedaks päevas 2–3 tundi värskes õhus. Liikumismängud ja muu tegevus väljas tugevdavad töövõimet ning muskulatuuri, soodustavad mõtlemisvõime arenemist. Lastevanemad peavad jälgima, et kõik õpilased enne koduste ülesannete täitmisele asumist viibiksid vähemalt 1,5 tundi värskes õhus. Koduseid ülesandeid lahendatagu puhtas, hästi õhutatud ja valgustatud ruumis. Pärast õppimist võivad lapsed tegelda oma huvialadega (harjutada pillimängu, lugeda, teha käsitööd jm.). Niisugune tegevus ei tohi kesta üle 1,5 tunni. Et telesaadete jälgimine, filmide ja diafilmide vaatamine koormab laste nägemist, ei tohiks neid olla üle kahe korra nädalas.