Nädala kaja: kapten lahkub uppuvalt laevalt viimasena

Mingil hetkel hakkasid mu silme ees jooksma kaadrid “Titanicu” filmist, mida vaatasin esimest korda koos emaga päris pisikesena. Vaevalt ma siis subtiitreidki lugeda oskasin. Traagikast ja sündmusest sain ma juba aga aru, sest mällu on need kuidagi sööbinud. Küsisin ema käest: “Miks see onu peab uppuvale laevale jääma, samal ajal kui lapsed ja naised päästetakse?” Ema selgitas mulle, et sellised on ühiskonna kirjutamata reeglid, väetimad ja õrnemad päästetakse enne. Kõige viimasena lahkub laevalt kapten. Ometi pressisid mingid onud ennast paati, kes võttis pääsemiseks võõra lapse käekõrvale, kes kasutas muud kavalust.