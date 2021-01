Kui Irja Targama 30. detsembri hommikul ärkas ja teleri käima pani, oli ta jahmunud: öösel kell 03.55 oli toimunud nende lähedal Gjerdrumi maakonnas Askis maalihe. "Päästetööd juba käisid, appi tulid naaberiigi Rootsi päästjad," rääkis naine. "Praegustel andmetel on teada seitse hukkunut, kes on identifitseeritud, kolm on veel kadunud, umbes 1500 inimest on evakueeritud. Hävis 14 maja, mõned neist ühepereelamud, mõned kortermajad."