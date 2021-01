Leo Aadel on reformierakondlasena osalenud Haljala valla juhtimises nii varem vallavanemana kui praegu volikogu liikmena. Erakonnast astus ta välja, kuid volikogus jätkab.

Haljala volikogu liige Leo Aadel astus täna reformierakonnast välja. "Igal olemisel või kuulumisel on siin elus oma algus ja lõpp. Minu jaoks lõpeb peaaegu kahe kümnendi pikkune liikmeksolemine ja erakonda kuulumine. Otsus, mida kaalusin mitu kuud, oli raske. Võitude ja kaotuste aeg on olnud võimas, on olnud huvitav ja arendav aeg," kirjutab Aadel oma sotsiaalmeediapostituses, kus ta ühtlasi lubab jätkata aktiivselt kaasarääkimist ja panustamist oma koduvalla arengus.