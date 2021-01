Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Lume- ja lörtsisadu levib Lääne-Eestist itta ja paiguti tuiskab, rannikul võib tulla ka vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, rannikualadel puhanguti 14-17 m/s. Pärast keskööd pöördub saartel edelasse ja läände ning nõrgeneb. Ida-Eestis tuleb külma 7-13 kraadi, kui hommikuks läheb mõnevõrra soojemaks.

Ööl vastu teisipäeva on pilves ilm. Sajab lund, tuiskab. Õhutemperatuur on -1 kuni -3, enne südaööd Ida-Eestis kuni -6 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund, tuiskab.