Galerii ⟩ Skandaalses Luha laudas läheb loomadel väidetavalt hästi

Loomakaitsjate lokkulöömise tulemusena pälvis olukord Assamalla külje all Luha laudas ka veterinaar- ja toiduameti (VTA) tähelepanu ning ametkond võttis loomapidamise oma kontrolli alla. VTA ida regiooni loomatervishoiu juhtivspetsialist Kaja Vainula ütles, et käis laudas viimati eelmise nädala esmaspäeval ja teisipäeval. Vainula sõnul on loomadel sööt ja allapanu olemas. Loomapidaja toimetab seal tavaliselt hommikupoolikul. Ametkonnal praegu talle mingeid etteheiteid ei ole.

Küsimusele mõne looma kõhna väljanägemise kohta vastas Vainula, et see puudutab eriti mustavalgekirjusid lehmi. Spetsialist selgitas, et kõhn välimus on jälg vasikaeas kogetust. "Hoiame jätkuvalt pilku peal," sõnas Vainula ja lisas, et kui omanikul tekib probleeme loomade pidamisega, lubas ta sellest ka ametkonda teavitada.