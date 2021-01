50 aastat tagasi

Vilde kolhoosi sigalakompleks, mille kohta on nii- ja naasuguseid arvamusi olnud, on nüüd lõplikult valmis. Vana aasta lõpul võttis riiklik komisjon selle vastu. Sigalas on soojendatavad põrandad ja automaatne sööda etteandmine. Kokku mahutab sigala 3600 nuumikut. Vana aasta lõpul anti käiku ka kolhoosi jõusööda valmistamise tsehh.