Juhtkiri: lumega ja lumeta

Need on viinud selleni, et tõeliseks lumeks ei oldagi enam valmis. Labidad on keldrisügavusse ära kadunud, suurte sahkadega traktorid pensionile saadetud. Ootamatult maha sadanud lumi paneb meid ehmunult hüüatama ning ei puudu palju, et oleksime ise samasugused hädised nagu need, kelle üle naersime.