Teed on soolamärjad ja esineb jäiseid teelõike

Pärastlõunal on põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolamärjad või lumised, esineb ka jäiseid teelõike. Kõikjal sajab lund ning esineb ka tuisku, mis piirab nähtavust. Teed võivad olla libedad. Tallinna–Narva maantee Rakvere–Narva lõigul võib tulenevalt lumetuisust ning libedusest esineda eriti keerulisi teeolusid.

Teisipäeva õhtul ja öösel on pilves ilm, tihe lumesadu jätkub kõikjal. Tugevast tuulest tingituna esineb ka lumetuisku, mis piirab nähtavust. Õhutemperatuur jääb öösel vahemikku -1 kuni -6 kraadi. Teeolud on jätkuvalt talvised ning teedel on libeduse oht.