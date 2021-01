Repliik: valuline lahkuminek

Nii on praegu ka lahutava valitsusega. Kui alguses oldi armuhormoonist roosad ja kirg ei tahtnud vaibuda, siluti nurki ning andestati teineteisele ka suuremad möödalaskmised, siis nüüd, kui on selge, et suhe on karile jooksnud, tuleb tõde päevavalgele.

Martin Helme ütles eile Postimehele antud videointervjuus, et koalitsiooni moodustaval kesk- ja reformierakonnal pole kummalgi maailmanägemust ega suuremat ideoloogilist plaani. See on umbes sama kui näha endist kallimat uue kaaslasega ja siis sapiselt poetada, et küll see uus on ikka paks ja kole ja lõpuks on nad üldse paras paar. Hea, et õnnestus seesugusest vabaneda.