Tapa vald saab riigilt tuge teede remondiks

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul parandab kohalike teede korrashoid vahetult inimeste elutingimusi, soodustab ettevõtlust ning turgutab ehitussektorit. "Kohalikel omavalitsustel on teid, mis vajavad korrastamist, aga tihtipeale jääb oma vahenditest väheks ning remont ootab teadmata tulevikku. Riik on viimase aastaga praktiliselt kolmekordistanud kohalike teede korrastamisse mineva toetuse ning see on osutunud tulemuslikuks – võidavad nii kohalikud elanikud kui ka ettevõtjad."