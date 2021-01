Nädala lind: sinikael-part

Enamasti talvitab Eestis üle kümne tuhande sinikael-pardi, neist veidi üle poole sisemaal, ülejäänud mererannikul. Julgelt veerandi jagu just meie maakonnas. Sel nädalavahetusel ongi tänavuse veelinnuloenduse kesksed loenduspäevad. Kui kodukandis on veelinde, siis tasub need kirja panna ning andmed ornitoloogiaühingule edastada. Juhised on leitavad veebilehel eoy.ee.