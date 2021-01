Riik tihendab veebrarist toiduabi jagamist

Kuna abivajajate arv on kasvanud ja kasvab seoses COVID-19 kriisiga veelgi, on riik otsustanud toiduabi jagamist tihendada. Tänavu jagatakse toiduabi vähemalt neli korda aastas, vajaduse korral tihedamini ja jagamist alustatakse veebruaris, seisab enim puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmise ja jagamise tingimuste seletuskirjas.

Valitsus toetas detsembri alguses sotsiaalministeeriumi ettepanekut alustada Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi, et taotleda aastateks 2021-2023 puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmiseks ja jagamiseks lisavahendeid 4,5 miljonit eurot - see võimaldab sotsiaalministeeriumil kiirendada toiduabi jagamist ning suurendada abi mahtu poole võrra.

Aasta lõpuni kestva projekti eelarveks on märgitud 8 101 419 eurot ja selle viivad ellu sotsiaalministeeriumi hoolekande osakond ja SA Eesti-Hollandi Heategevusfond ehk Toidupank.

Toiduainetele kulutuste suurenemine näitab, et minimaalse toidukorvi maksumus on võrreldes 2016. aastaga suurenenud 2019. aastal 12 protsenti 102,70 euroni kuus, mis on ligikaudu 21 protsenti leibkonna kuludest.