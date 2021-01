Nädalavahetusel lahvatasid leegid korstnas põlevas tahmast, sõiduautost ja abihoonest

Päästeamet tuletab meelde, et küttekollete eest tuleb regulaarselt hoolt kanda ja lasta neid puhastada. See aitab ohtlikke tahmapõlenguid vältida. Kütmiseks ei tohi kasutada värvitud, immutatud või kemikaalidega muul moel töödeldud puitmaterjali. Puidus olevad keemilised ühendid talletuvad kergesti küttekeha seintele ning see võib kaasa tuua suure kahju. FOTO: Marko Saarm