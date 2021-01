President Kersti Kaljulaid alustas täna oma kahepäevast Virumaa ringkäiku meie maakonnast. Lääne-Virumaa päev on olnud tihe: president on kohtunud ettevõtjatega ja vallajuhtidega, Rakvere haigla juhtidega saadi kokku värskes õhus. Presidendi sõnutsi on olnud kokkusaamised toredad ja soojad. Suusavarustus on tal küll kaasa võetud, kuid siinsetel suurepärastel suusaradadel teda kilomeetreid mõõtmas täna näha siiski ilmselt ei saa.