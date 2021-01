Mida rannarahvas talvel teeb? Eks ikka püüab kala. Meri on veel ahti ja mehed, kellel suuremad alused jalge all, käivad hoolega kalal. Suur räim tuleb praegu. Aasta alguse poole olid loomused nigelad. 13. jaanuaril toodi aga paari larva peale 14 tonni kala randa. Rannapüügimeestel on aga praegu paras aeg võrkude parandamiseks.