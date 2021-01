Tegemist on seiklusliku suvelavastusega, kus keegi kastetakse märjaks, kellelgi tehakse jalgealune tuliseks, keegi põgeneb ja keegi jõuab koju, keegi on lahke ja keegi karm. On sõprus, armastus, armukadedus, reetmine ning surm. Aga on ka puudutus ja inimlik hoolimine. Ja vankumatu usk, et iga hea tegu muudab maailma natuke paremaks.