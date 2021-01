Nädala lind: hallhaigur

Mitte alati pole jaanuaris hallhaigruid meil liikvel olnud. Viimase aja pehmete talvedega (mida ei saa tänavuse kohta öelda) jätab aina rohkem haigruid rändetee ette võtmata. Nädala linnu tiitlit väärib hallhaigur seekord eelkõige tänu sellele, et just nüüd täitus 35 aastat esimesest teadaolevast hallhaigrute talvitamisest Eestis. Mõistagi toimus see praegusel Lääne-Virumaal, tollases Rakvere rajoonis. Tol 1986. aasta talvel kohtasin jaanuaris haigruid Valgejõel Tapa-Imastu-Moe kandis. Kirjutasin leiust Eesti Looduseuurijate Seltsi ornitoloogiasektsioonile (praegune Eesti Ornitoloogiaühing) ja sain vastuse tollaselt sektsiooni sekretärilt Lemming Rootsmäelt, kes oli väga üllatunud ning mõtiskles, kust need haigrud talvel toitu leiavad. Tollal oli ju vaba vett vähe, pakane paukus pidevalt. Pakkusin, et küllap käivad Imastu kalakasvandusest matti võtmas. Samas, Valgejõel oli jäävabu lõike ka tollal ja jões kala samuti. Mõistagi polnud mina ainus hallhaigrute kohtaja ning juba mõne päeva pärast kajastas haigrute talvitamist Tapa kandis “Aktuaalne kaamera”.