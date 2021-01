Kolumn: lipsuta aasta

Kultuur tähendab alati piiranguid – nii käitumises, kõnes kui ka riietuses. Täielik vabadus on ühtlasi metslus. Koroonaajal on kõige piiravam riietusese suu- ja ninamask, aga sama ahistavad on näiteks päikeseprillid, jalgrattakiiver ja isegi kondoom. Islamimaades peavad kõik naised avalikes kohtades kandma kukalt katvat pearätti, läänes oli samas staatuses enne esimest maailmasõda korsett, hiljem aga selle järeltulija rinnahoidja.