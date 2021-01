"Soovime tähistada ning ka tänada kõiki linlasi ja viimase tervisekriisi ajal just kõige rohkem panustanuid - tervisetöötajaid, sotsiaalhoolekande inimesi, õpetajaid, poemüüjaid, politseinikke, päästjaid ja teisi - kontserdiga Vallimäel juunikuu lõpus, lootuses, et piirangud rahvaarvule ürituste korraldamisel on taandunud," rääkis Triin Varek.

Ta lisas, et paari aasta pärast on ilmselt laguneva Tsentrumihoone asemel, tänu suurele erainvesteeringule OG Elektra poolt, multifunktsionaalne ja tänapäevane uus ning pilkupüüdev hoone.

Linnajuhtimise kohta, märkis Varek, et tulemas on valimisaasta ja ainult heas koostöös sünnivad parimad lahendused. "Siiralt loodan, et see on ka kõigi poliitikute eesmärk. Rakveres on hea elada," sõnas linnapea Triin Varek.