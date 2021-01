GALERII ⟩ Rattabaasi talikrossil said kõvad mehed korralikult rassida

"Oli hea uuesti rattaga sõitma õppida. Väga äge rada." Need sõnad ütles vanameister Toomas Tuuna Rattabaasi talikrossi korraldajale Maario Silmale. Nii oligi. "Eks see paljuski tasakaaluharjutus oli. Võitis see, kes suutis püsti jääda," nentis Silm.