50 aastat tagasi

Kellel on meie rajoonis tulnud ringi sõita, too on kindlasti tähele pannud, et teede õgvendamist ja mustkatte panemist on olnud päris mitmel pool. Läinud aastal läks mustkatte alla kokku 33 km maanteed. Reisijate ootepaviljonid ehitatakse Aasperre, Rasiverre, Lokasle ja Moele, võimalik, et teede remondi ja ehituse valitsuse finantseerimisel ka Kundasse ja Tapale.