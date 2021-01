Lahkus 42 aastat Eesti rekordit omanud jooksulegend Mart Vilt

"Jään teda alati mäletama kui üht erilise huumorimeelega, särtsakat ja säravat inimest. Viimane lause, mida ta mulle veel selgelt ütles - anekdoot peab olema lühike ja läbipaistev nagu on naise öösärk," meenutas lapselaps Eliis Uudeküll oma vanaisa.

Ta ütles järelhüüdes, et vanaisa oli mees suure tähega. "Ta elas oma elu täiega, kuid see saatuslik jooks 1966. aastal jäi teda kripeldama, ta jooksis seda oma peas ikka uuesti ja uuesti läbi," sõnas Uudeküll.

2012. aastal rääkis Mart Vilt Virumaa Teatajas, et Londonis jooksis ta 17. juunil 1966. aastal NSV Liidu ja Suurbritannia kergejõustiku maavõistlusel Eesti rekordi 1500 meetri jooksus 3.39,0. See püsis löömatuna üle 40 aasta, kuni Tiidrek Nurme sellest lõpuks 2008. aasta augustis kahe kümnendikuga jagu sai ja Pekingi olümpial rekordinumbrid 3.38,59 peale viis.

Mart Vilt arvas toona, et kui tema oleks saanud Nurmega samades oludes joosta, oleks tema tulemus oluliselt parem olnud. “Praegu on ju tartaanrajad, iga sammuga annab põrge kübekese juurde, aga kui palju samme mahub 1500 meetri sisse,” arutles mees.

Londonis püstitatud Eesti rekordi kohta, ütles Vilt, et teda tõmmati kureks ja tegelikult oleks ta pidanud selle jooksu võitma. “Meil oli kokkulepe, et kordamööda veame, mina esimese otsa vedasin, siis vedas Oleg Raiko, siis uuesti mina, aga seejärel tema enam ette ei läinud, tuli hoopis inglane. Mina vaatasin, et kurat, vale mees, ja hakkasin uuesti ise vedama. Kui oli jäänud 150 meetrit, siis Raiko tuhises minust mööda ja läinud ta oligi,” meenutas jooksumees.