Viru maratoni peakorraldaja suusatab juba lapsepõlvest

Maratoni korraldamine pakub hulgaliselt väljakutseid. “Ja annab võimalusi kohtuda paljude vahvate inimestega, positiivseid emotsioone ja enamasti ka rahulolutunnet, et saime hakkama,” nimetab Viru maratoni peakorraldaja Evi Torm peamised põhjused, mis on teda pikalt ürituse korraldamise eesotsas hoidnud.

Ta peab oluliseks toonitada, et edukat suusaüritust üksinda ära ei tee. “Maratoni korraldame ikka terve tiimiga – tehnilise poole eest vastutab Urmas Rannamets, lisaks vabatahtlikud, rajameistrid, kohalikud aktivistid joogi- ja söögipunktides – kõik need tublid abilised, kes on aastatega väga armsaks saanud, on kulda väärt,” kiidab Viru maratoni peakorraldaja suurepärast tiimi, kelle hulgast paljud on Evi Tormiga koostööd teinud aastaid.