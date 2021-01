Korruptiivseid juhtumeid tuleb ette vähe

Uusberg selgitas Postimehele, et pärast sotsiaalministeeriumi kantsleri Marika Priske vaktsineerimist on inimestel eri tõlgendusi, kuid kõige levinum neist on, et see on ebaaus. “Inimeste käitumine ei lähe kokku sellega, mis on justkui meil ühiskondlik kokkulepe, ja et nii käituvad inimesed, kellel on tänu oma positsioonile võimalik niimoodi käituda,” põhjendas Uusberg.