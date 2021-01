10 ja 50 aastat tagasi

Esimene pilk Viru-Nigula kolhoosi töökotta paneb tunnistama, et kord on tore asi küll. Kui igal tööriistal, metallilaastul ja õlisel kaltsul on oma koht, siis tuleb tahtmatult niisugune tunne nagu meremehel, kes laevas sülitab ainult allatuult ja üle parda. Majandi peamehaanik Endel Kreen ja töökoja juhataja Evald Reskov lugesid ilusasti ette remondiplaani ja selle täitmise. Jätame numbrid rahule ja ütleme nii, et mis plaanis, see tehtud ja natuke üle ka. Märtsi lõpuks peab remondiplaan täidetud olema ja võib kindel olla, et nii see ka on. Töökoda, mida kunagi hakati ehitama “Oktoobri” tarvis ja siis valmis sai, kui “Linnus” juurde liideti, kipub juba kitsaks jääma. Nüüd on plaanis garaažiosale juurdeehitis. Paljas meenutamine, kuidas tüüpprojektile oma tahtmise järgi täiendusi tehti, paneb Endel Kreeni mõrult muigama. Palju sellega jonnimist ja vägikaikavedamist oli! Need täiendused, mis läbi suruti, on asjale ainult kasuks. Nüüd on võimalus remonti tulevaid masinaid sooja veega pesta ja keegi pole seda paha sõnaga meelde tuletanud. Oma tahtmise järgi tehti ka õppeklass ja töökoja juhatajale komandopunkt. On koht, kuhu kähku-kähku kõik mehed kokku koguda, töid jagada ja (vahest) peapesugi teha. Kui garaaži juurdeehitis valmib, siis on seal ruumi ka traktoritele. Neile, mis talvel tööl on. Traktoristil hõlpsam ja traktoril ka. Või nagu Endel Kreen ütles, et külmaga väljas käivitamine on masina surm.