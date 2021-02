Rakveres võttis tuhakott tuld

Kahjuks puudus korteris kohustuslik suitsuandur ja oli õnn, et hoolimatus seekord kellegi elu ei maksnud. Päästeamet tuletab meelde, et plastämbrisse või kilekotti tuha panek on äärmiselt tuleohtlik ja lubamatu. Koldest võetud tuhk tuleb panna mittepõlevast materjalist anumasse ning eemale süttida võivatest materjalidest, sealhulgas puitpõrandast. Tulised söed võivad tuhas hõõguda isegi kuni nädala.