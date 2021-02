Külma on 2–8, kohati 11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab kerget lund. Puhub läänekaare tuul 2–8 meetrit sekundis, saartel ja rannikul põhjakaare tuul 6–11 meetrit sekundis Külma on 1–6 kraadi.

Neljapäeva öösel on peamiselt pilves ilm. Kirde-Eestis sajab lund ning on pinnatuisku. Puhub põhja- ja loodetuul 3–9, Virumaa rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on 4–9 kraadi. Päeval on pilves ja olulise sajuta ilm. Puhub põhja- ja loodetuul 2–7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Külma on 4–9 kraadi.