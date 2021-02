Vaade: rehabilitatsioon

Nimetatud postitust jagasid sotsiaalmeedias hoogsalt ka meie maakonna poliitikud, rehabiliteerides nii vaikimisi Rakvere haigla nõukogus juhtunut. Jolleril on teatud mõttes õigus, aga me peaksime olema täpsemad. Kas poliitikud, kelle viibimine rahva hulgas ei ole eluliselt vajalik, kes saavad oma tööd väga edukalt teha kaugtööna, liigituvad nimetatud “teatud elualade inimeste” alla või mitte? Mina ütlen, et ei liigitu. Ma ütlen, et haigla nõukogu liige, kes ei pea ilmtingimata pandeemia olukorras haigla hoones ringi tuiama, võiks seda ka mitte teha ning seega vaktsiinijärjekorras oma korda oodata.

Tegelikult tuleb vaktsineerimise süsteemi muuta küll, et lisaks riskigruppidesse kuulujatele vaktsineerida neid, keda meil tõesti vaja on. Talvel on meil vaja sahamehi, et maapiirkondade inimesed ei peaks liikuma pääsemiseks kevadist sula ootama. Meil on vaja prügiautode juhte, meil on vaja apteekreid ja politseinikke, elektrikke ja päästjaid. Meil on vaja (lasteaia)õpetajaid, lastel on vaja emasid ja isasid. Kui me ühiskonnas juba sinnani oleme jõudnud, et inimesi tähtsuse järjekorda paneme, siis mille me õigupoolest aluseks võtame? Pikkuse, kaalunumbri või ikkagi...?