50 aastat tagasi

Tamsalu Kultuurimajal (aastaid on see eksisteerinud majata ja napi varustusega) tuleb teenindada rohkem kui 2400 elanikuga alevit. 1970. aasta aruandesse oli siiski kirja panna 14 kultuuriüritust, 11 loengut-ettekannet, lisaks kodukultuurialased loengud. Kõigi nende pidamiseks tuli leida võimalusi asutustes. Aga ringe on ja neis ühtekokku 50 osavõtjat.