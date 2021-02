50 aastat tagasi

Väike-Maarja on viimasel ajal saanud Rakvere Teatrile esietenduste paigaks. Et see nii on, seda tõendas 30. jaanuari õhtu, millal väikemaarjalastele etendus lavaline kompositsioon “Muutliku vikerkaare all”. Paari tunni jooksul oli kuulajal-vaatajal võimalus kaasa elada vanameister F. Tuglase tunde- ja mõttemaailmale.